مجتهد: بن سلمان يعيش حالة نفسية صعبة تكاد تصل للانهيار بعد هجوم "أرامكو"

أكد المغرد السعودي الشهير "مجتهد" أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعيش حالة نفسية صعبة تكاد تصل للانهيار العصبي ما دفعه لمضاعفة جرعة المهدئات التي يتناولها عقب هجوم بقيق الذي كبد المملكة خسائر غير مسبوقة بتاريخها"، مشيراً إلى انه "يتظاهر بالتماسك وهو في الحقيقة مضطرب وقلق يكاد يصل لانهيار عصبي".
وأوضح أن "آل سعود هذه المرة أخذوا الأمر على محمل الجد خوفا على مصير النفط وخوفا من حرب تقضي عليهم، وترسخت لديهم قناعة أن عدم تدارك الوضع زوالهم".
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