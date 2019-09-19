أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ ترحب بإعلان ​الرياض​ و​أبو ظبي​ المشاركة في ​التحالف الدولي​ لأمن وحرية الملاحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نرحب بإعلان السعودية والإمارات المشاركة بالتحالف لأمن وحرية الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.