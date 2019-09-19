مسؤول روسي: لا يمكن الاعتماد على منظومات "باتريوت" الأميركية المضادة للصواريخ

علق السيناتور الروسي، ​أليكسي بوشكوف​، على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، الذي أعلن أن منظومات "باتريوت" الأميركية المضادة للصواريخ تعمل بنجاح متفاوت، مشيراً إلى أن "بومبيو اعترف بأن أنظمة "باتريوت" تعمل بنجاح متفاوت ويعني ذلك أن الاعتماد عليها أمر مستحيل ولماذا يجب شراؤها؟ وذروة العبث هي فرض العقوبات على رفض أحد شراء هذه الأنظمة الصاروخية التي تعمل بنجاح متفاوت وبعد ذلك يمكن القول إنه لا يوجد هناك أي بديل لأنظمة "إس-400" الروسية".

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