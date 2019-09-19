شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربية للتصنيع" ناعيا الفريق العرابى: كان نموذجا متميزا فى حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بخالص العزاء لأسرة الفريق إبراهيم العرابى، وكافة محبينه وتلاميذه فى الجيش المصرى، والهيئة العربية للتصنيع، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، أن الفريق إبراهيم العرابى، كان شخصية مميزة فى الجيش المصرى، وأيضا خلال رئاسته للهيئة العربية للتصنيع، من 1987 وحتى عام 1995، حيث تميز الراحل بالشخصية العسكرية القوية، والقدرة على القيادة الحكيمة، وكان نموذجا متميزا فى الاخلاص والتفانى وحب الوطن.

وكان الفريق إبراهيم العرابى، رئيس أركان القوات المسلحة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، قد توفى مساء أمس الأربعاء، حيث حصل الراحل على عدة أوسمة وأنواط، منها ميدالية 6 أكتوبر، وميدالية يوم الجيش، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، ونوط تحرير سيناء، ونوط الاستقلال العسكرى، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى.