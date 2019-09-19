شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" تعليقاً على بيان "الكرامة": حلقة جديدة من حلقات خيانة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر حزب مستقبل وطن ما جاء ببيان حزب تيار الكرامة أمس والذى أعلن فيه تجميد نشاطه، وقال مستقبل وطن: "استمراراً لمسلسل سقوط الأقنعة وظهور أعوان الجماعات الإرهابية بين الوقت والآخر .. يخرج علينا اليوم حزب تيار الكرامة ببيان هزلى مؤسف".

وأضاف حزب مستقبل وطن فى بيانه: "وإن كان ما يحتويه بيان ذلك التيار لا يستحق عناء الرد علينا ولكن علينا جميعا بأن نذكرهم بمن اتى بالإرهاب يوما ليحكم مصر ونذكرهم أيضا بمن تحالف على الإرهاب على مصر".

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وتابع: "إن ما يفعلوه اليوم ما هو إلا حلقة من حلقات خيانتهم للوطن وتآمرهم عليه"، مؤكدا أن ما تعيشه مصر الآن من تعددية حزبية وتنوع سياسى حقيقى ظهر واضحا فى كافة الاستحقاقات السياسية السابقة ويعد دليلا على عدم صحة تلك الادعاءات التى تحاول جاهدة النيل من وطن بات قويا.

وأكد حزب مستقبل وطن أن تلك الأصوات التى تخرج من المتآمرين خارج البلاد أو الخونة داخلها ما هى إلا محاولة فاشلة لتعطيل مرحلة الحصاد والعودة بالمصريين إلى لحظات كانوا يخشون فيها على أرواحهم وعائلاتهم وقبل ذلك وطنهم.