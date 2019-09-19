شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: مصر تتعرض لحملة ممنهجة وعلى الأحزاب الوقوف خلف الدولة والرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة أن الأحزاب السياسية فى مختلف دول العالم تنشأ لدعم دولها فى الأساس، مشير إلى أن الهدف منها ليس الوصول الى الحكم فحسب بقدر خلق نوع من الديمقراطية والتنافس السياسى.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم الوفد في بيان اليوم، إنه في الوقت الذي تتعرض فيه الدولة لهجمة شرسة لا يجب أن تقف فيه الأحزاب مكتوفة الأيدى أو تصمت إزاء ذلك، فقد حان الوقت لتقف الأحزاب خلف الوطن ، ومن هنا فإن الوفد لا يجد إلا أن يقف خلف الدولة وقيادتها الحكيمة ضد أعداء الوطن.

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وأكد الهضيبي أن الأحزاب السياسية عليها دور كبير فى مواجهة المؤامرات الخارجية التى تحاك ضد الدولة، هذا الدور لن يأتى بالصمت أو بتجميد النشاط وانما يأتى بالنزول الى الشارع والتفاعل مع المواطنين بالمقام الأول ورفع راية الوطن قبل أى شيء.

وأكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تنمية شاملة وبناء مصر الحديثة، لافتاً إلى أن الكل يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه لا يستطيع أحد أن ينجح في محاولاته للوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة.