شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يرفض "الدعوات المشبوهة" لزعزعة أركان الدولة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حزب التجمع رفضه للدعوات المجهولة والمشبوهة للتظاهر ضد مقومات الدولة الوطنية المصرية ، خاصة أنها تأتي في سياق واضح بدأ بمحولات التشكيك في قواتنا المسلحة التي تمثل العمود الفقري لقوام مصر بل ومنطقتنا العربية بكاملها .

وشدد حزب التجمع علي ثقته في الشعب المصري ووعيه بالمؤامرة الكبرى المخططة سلفا والمدعومة والممولة من قوى الشر الإقليمية والعالمية ، وقدرته على حماية دولته من المصير المؤلم الذي لقيته الدول المحيطة .

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كما أبدى الحزب دعمه وتجديد ثقته في وطنية القيادة السياسية للبلاد وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انحاز بشجاعة تحسب له لإرادة كل المصريين وقت قيادته للجيش المصري في مواجهة عصابة الإخوان الإرهابية ومن ورائها .