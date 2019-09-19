الأمن العام يضبط 3 أشخاص بحوزتهم تمثال أثري بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم قطعة لتمثال يُشبه في لأثريته.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قيام "عامل، مُقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية" بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار والتربح منها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبرفقته شخصين "سائق- مزارع" أثناء استقلالهم سيارة ملاكي قيادة الأول بدائرة مركز شرطة الحسينية، وبحوزتهم "تمثال من البازلت الأسود يشتبه في أثريته"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للتمثال المضبوط بقصد الاتجار والتربح من بيعه، وبعرض التمثال المضبوط على لجنة من مفتشي الآثار الشرقية أفادت بأثريته.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.