"نقل الكهرباء" توقع عقد إنشاء محطة محولات الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، مع الاتحاد المكون من XD-EGEMAC,XD-SHIKY,NCC بقيادة شركة XIAN العقد رقم (64/2017/2018 )، لتنفيذ مشروع محطة محولات الحوامدية جهد 500/220/66/11 ك.ف سعة (3×750+3×175+3×40 م.ف.أ) الحزمة (أ) من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح حزمة (أ) .
وأوضحت مشالي، في تصريحات، اليوم، أن العقد يتضمن توريد وتركيب مهمات جهد 66،220،500 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) ومهمات جهد 11 ك.ف من النوع التقليدى ومهمات الوقاية والإتصالات اللازمة للمحطة والأعمال المدنية والتركيبات .
وأضافت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالي 587,4 مليون جنيه مصري يتم تمويل المكون الأجنبي منها من الوكالات العربية والدولية للتمويل IFA، على أن يتم تمويل المكون المحلي من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل 12 شهرًا من تاريخ التعاقد.
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