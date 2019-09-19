بقيمة 70 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب، ضُبط خلالها "ساعات يد مختلفة الأنواع والماركات، ملابس أجنبية الصنع، أجهزة طبية، مواتير، أقلام ليزر، كارتات مطبوعة، هواتف محمولة، أدوية طبية بشرية، شماريخ وألعاب نارية، زيوت خاصة بالسجائر الإلكترونية، أقلام مزودة بكاميرا، كاميرات مراقبة، رادع شخصي" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا "70,558,562 سبعون مليوناً وخمسمائة ثمانية وخمسون آلفاً وخمسمائة اثنان وستون جنيهاً.

وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: قضيتي تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة (20,000) عشرون ألف جنيهاً.

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في مجال الأمن العام ضُبط 51 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، انتهاء فترة التصريح، انتحال صفة، نزول بحر بدون تصريح".

وأسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية 1351 مخالفة مرورية متنوعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة ضُبط قضيتين بمضبوطات بلغت 85 قرص مخدر، 5 جرام لمخدر الأفيون، 1 جرام لمخدر الحشيش"، كما تم تنفيذ 280 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.