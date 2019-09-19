محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
يلقي وزير الأوقاف، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي " المواطنة والعيش الإنساني المشترك"، الذي يعقد بالعاصمة الروسية "موسكو"، الثلاثاء المقبل.
وأكدت الأوقاف، في بيان لها الخميس، أن مشاركة الوزير في مؤتمر موسكو تأتي تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان سماحة الإسلام، ومواجهة الفكر المتطرف.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "المواطنة" بالعاصمة الروسية.. الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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