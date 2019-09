لمستخدمي آيفون| خطأ تقني في "واتساب" يعرض خصوصيتك للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت تقارير إخبارية عن خطأ تقني في تطبيق "واتساب"، يعرض خصوصية ملايين المستخدمين للخطر.

ووفق ما ذكر موقع ""The Hacker News""، فإن ميزة "حذف للجميع" أو (Delete for Everyone) لمستخدمي اللغة الإنجليزية في "واتساب" لا تعمل بشكل فعال لدى مستخدمي هواتف "آيفون"، حيث أن ملفات الوسائط المرسلة تبقى في أجهزة مستلمي الرسائل.

ويقدم "واتساب" ميزة "حذف للجميع"، وهي ميزة يعتمد عليها ملايين الأشخاص للهروب من حرج إرسال الرسائل أو الصور أو الفيديو إلى الشخص الخطأ، وتتوفر الميزة فقط خلال ساعة واحدة و8 دقائق و16 ثانية من إرسال رسالة تريد حذفها.

وأوضح التقرير أن ميزة "حذف للجميع" الموجودة في "واتساب" لا تحذف ملفات الوسائط المرسلة إلى مستخدمي "آيفون"، مما يترك الملفات المرسلة محفوظة على جهاز المستلم، حتى إذا ظهر للمستخدم عبارة "لقد تم حذف هذه الرسالة".

Advertisements

على عكس هواتف "أندرويد"، فإذا استخدمت ميزة "حذف للجميع"، يقوم "واتساب" بحذف ملفات الوسائط المرسلة من معرض جهاز المستلم أيضًا.

جدير بالذكر أن سياسات شركة أبل الأمريكية لا تسمح للتطبيقات بإجراء أي تغييرات على الملفات المحفوظة للمستخدمين دون موافقتهم، وهذا أمر جيد، لكنه يعني أن "واتساب" لن ينفذ خيار "حذف للجميع" ما لم يقم المستلمون بتغيير الإعدادات يدويًا لعدم حفظ المرفقات على وحدة التخزين الخارجية للجهاز.

وبحسب الباحث شيش ساشان، الذي اكتشف المشكلة، عندما أبلغ "واتساب"عن الخلل، قال متحدث باسم الشركة: "إن ميزة حذف للجميع تهدف إلى حذف الرسالة وليس هناك ما يضمن حذف الوسائط نهائيًا".

ورغم تعليق "واتساب"، أشارت الشركة إلى أنها قد تجري تغييرات على هذه الوظيفة وتنفيذها في المستقبل.

جدير بالذكر أن خدمة التراسل "تيليجرام" أصلحت ثغرة مشابهة في تطبيقها تسمح للمستخدمين باستعادة الصور ومقاطع الفيديو "غير المرسلة" من قبل أشخاص آخرين، على الرغم من قيام تيليجرام بإزالة الرسائل من جهاز المستخدم.