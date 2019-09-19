صور- حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة غرب الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بسرعة إزالة التعديات على أراضي الدولة.

قاد الحملة حجازي النحاس نائب رئيس مركز ومدينة القرنة بالتنسيق مع مسئولي الإدارة الهندسية ورؤساء القري والأجهزة التنفيذية بالمركز بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

وأكد النحاس أنه طبقًا لخطة اللواء سعد البدري رئيس مركز القرنة، ما تزال الحملات مستمرة، وأنه لا تهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح مصطفي جبريل نائب رئيس مركز ومدينة القرنة أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة 3 حالات بناء بدون ترخيص و10 حالة إزالة تعديات في المهد بقريتي البعيرات والضبعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.