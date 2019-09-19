مصر / الأمن يقتل 9 إرهابيين بينهم "قيادي" في القاهرة

وكالات- أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم، الأربعاء 18 سبتمبر 2019، مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين إرهابيين بمدينتي العبور، شرقي القاهرة، 15 ماي جنوبي العاصمة.

وذكرت الداخلية في بيان أن من بين العناصر التي لقيت حتفها في الاشتباك، قيادي بما يعرف بحركة "لواء الثورة" يدعى محمود غريب قاسم.

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وتابعت "إسمه الحركي خلف الدهشورى ومتورط في حادثي إغتيال العميد بالجيش المصري عادل رجائي، وكذلك إستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية".

وأضافت الداخلية أن الوكرين الإرهابيين عثر بهما على أسلحة آلية ومتفجرات وعبوات ناسفة.