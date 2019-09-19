وكالات- أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم، الأربعاء 18 سبتمبر 2019، مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين إرهابيين بمدينتي العبور، شرقي القاهرة، 15 ماي جنوبي العاصمة.
وذكرت الداخلية في بيان أن من بين العناصر التي لقيت حتفها في الاشتباك، قيادي بما يعرف بحركة "لواء الثورة" يدعى محمود غريب قاسم.
وتابعت "إسمه الحركي خلف الدهشورى ومتورط في حادثي إغتيال العميد بالجيش المصري عادل رجائي، وكذلك إستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية".
وأضافت الداخلية أن الوكرين الإرهابيين عثر بهما على أسلحة آلية ومتفجرات وعبوات ناسفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر / الأمن يقتل 9 إرهابيين بينهم "قيادي" في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.