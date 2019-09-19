حجز 16128 قرص حبوبٍ هلوسة بالمركز الحدودي بين تونس والجزائر

تمكنت المديرية الجهوية للجمارك بعنابة نقطة تفتيش أقسام الجمارك بسوق أهواس المركز الحدودي بالحدادة يوم الإثنين الماضي، من حجز 16128 قرص هلوسة داخل خزان وقود لسيارة. وحسب قناة "النهار" الجزائرية، فإنه بعد تفتيش دقيق للسيارة تبين أنها كانت متجهة من تونس إلى الجزائر على متنها الكمية المذكورة من الحبوب .

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