الداخلية العراقية: القبض على اثنين من عناصر داعش في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على اثنين من عناصر داعش في بغداد، موضحة أنهما كانا يعملان فيما يسمى (ولاية الجنوب) وتورطا بتنفيذ عمليات إرهابية.
- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية جنوبي بغداد، كانا يعملان فيما يسمى (ولاية الجنوب).
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن
وأضاف البيان أنهما متورطان بتنفيذ عمليات إرهابية وكانا يتنقلان من مدينة إلى أخرى، ومن خلال الجهد الاستخباري والمتابعة المستمرة من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، تم القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
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