الانتخابات الإسرائيلية: تقدّم حزب جانتس بمقعدين على حزب نتنياهو

أظهرت أحدث نتائج الانتخابات الإسرائيلية تقدم حزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني جانتس، بمقعدين على حزب "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. حزب "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن حزب جانتس حصل على 33 مقعدًا مقابل 31 لحزب نتنياهو، وذلك بعد الانتهاء من فرز 96.5% من الأصوات.

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