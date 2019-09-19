مقتل 30 مدنيًا في ضربة جوية بشرق أفغانستان

قال مسئولون يوم الخميس إن ما لا يقل عن 30 مدنيًا لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون في ضربة جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية، بدعم جوي أمريكي، في شرق أفغانستان.
وقال ثلاثة مسؤولين حكوميين لرويترز إن الضربة التي وقعت ليل الأربعاء كانت تهدف لتدمير مخبأ يستخدمه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها استهدفت بالخطأ مزارعين بالقرب من أحد الحقول.
وقال سهراب قادري، العضو في المجلس المحلي في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، إن ضربة نفذتها طائرات مسيرة قتلت 30 مزارعا في حقل للصنوبر وأصابت ما لا يقل عن 40 آخرين.
وأكدت وزارة الدفاع في كابول الضربة، لكنها رفضت إعلان تفاصيل عن الضحايا.
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