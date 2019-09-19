الرئيس الإسرائيلي يرحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية

رحب الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين بدعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف موسع مع منافسه المنتمي لتيار الوسط. وبحسب الدستور فإن "ريفلين" مكلف بالموافقة على الحكومة التي ستسفر عنها الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع. الأسبوع. وقال ريفلين في كلمة ألقاها بحضور نتنياهو ومنافسه بيني جانتس ”أهنئك سيدي رئيس الوزراء على الخروج بهذه الدعوة.. هذه دعوة مهمة“.

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