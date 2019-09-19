مصرع 20 شخصًا في هجوم نفذته حركة طالبان بجنوب أفغانستان

قال مسئول أفغاني إن حركة طالبان نفذت هجومًا بشاحنة ملغومة قرب مستشفى في جنوب البلاد يوم الخميس مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 95 آخرين وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى والجرحى فيما تبحث فرق الإنقاذ بين الحطام.
وقالت طالبان، التي تنفذ هجمات يومية تقريبا منذ انهيار محادثات السلام مع الولايات المتحدة هذا الشهر، إنها كانتتستهدف مبنى قريبا لإدارة المخابرات الحكومية في قلات عاصمة إقليم زابل.
وذكر مسؤول كبير بوزارة الدفاع في العاصمة كابول طالبا عدم الكشف عن هويته حيث أنه غير مصرح له بالحديث مع وسائل الإعلام ”القنبلة كانت ضخمة وكانت تحملها شاحنة صغيرة“.
وقال مسؤول آخر بوزارة الدفاع إن المتشددين أرادوا استهداف مركز
وقال حاجي عطا جان حق بيان عضو المجلس الإقليمي في قلات إنه تم نقل 20 جثة و95 مصابا من موقع الانفجار.
وأضاف ”قد يرتفع عدد القتلى والجرحى إذ لا تزال فرق الإنقاذ والناس يبحثون عن الجثث تحت الحطام“.
وأصيب عدد من النساء والأطفال والعاملين الصحيين والمرضى في المستشفى بجروح خطيرة جراء الانفجار.
وتواصل طالبان هجماتها بلا هوادة في أنحاء طالبان فيما تتأهب أفغانستان لانتخابات الرئاسة هذا الشهر.
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