الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينياً من الضفة وإصابات في رام الله

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة فجراً وداهمت عدة أحياء فيه ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم.

وأصيب اليوم خمسة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال مقر"النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات" في المدينة والاستيلاء على أجهزة حاسوب وأوراق وتحطيم محتويات المقر.

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وأضافت المصادر أن الجنود اعتلوا أسطح بعض البنايات في شارعي راكب والبريد وسط رام الله واقتحموا عدداً من المقاهي في تلك المنطقة وحطموا العديد من أقفال وبوابات البنايات وسط المدينة.

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من جهتها قالت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم، إن وحدات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجراً مكتباً للجبهة الديموقراطية وسط مدينة رام الله، لافتة إلى أنه الاقتحام هو الثاني من نوعه خلال أسبوع حيث سبق لقوات الاحتلال اقتحام مكتب آخر في عمارة طنوس ودمرت محتوياته وصادرت عدداً من الحواسيب والأجهزة.