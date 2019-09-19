نتنياهو يدعم تشكيل حكومة وحدة... ويدعو جانتس للقائه

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعدما لم تسفر الانتخابات التي جرت الأسبوع الجاري وهي الثانية هذا العام عن فائز واضح.
وكان نتنياهو يصر على تشكيل حكومة من الأحزاب اليمينية، إلا أن نتائج الانتخابات تشير حتى الآن إلى أنه هو وخصمه الأبرز بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" المنتمي إلى تيار الوسط، لن يتمكنا من تشكيل حكومة.
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وقال نتنياهو، في بيان، "خلال الانتخابات دعوت لتشكيل حكومة يمينية. لكن لسوء الحظ تظهر نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن".
وأضاف "الشعب لم يحسم بين التيارين"، معتبراً أنه "لم يعد هناك خيار" إلا تشكيل حكومة وحدة.
ودعا جانتس إلى لقائه في وقت لاحق اليوم.
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