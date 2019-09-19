كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة طوكيو تبرئ المسؤولين التنفيذيين السابقين في كارثة فوكوشيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برأت محكمة في طوكيو اليوم الخميس ثلاثة من المديرين التنفيذيين السابقين لطاقة كهرباء طوكيو (تيبكو) من الاهمال في كارثة فوكوشيما 2011 وهي القضية الجنائية الوحيدة التي نشأت من أسوأ أزمة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل في عام 1986.

والمتهمون هم رئيس محكمة تيبكو السابق "تسونهيسا كاتسوماتا" والمديران التنفيذيان "ساكاي موتو"، و"إيشيرو تاكيكورو"، كلهم مذنبون من قبل محكمة طوكيو المحلية. وجلس المتهمون الذين يرتدون بدلات مظلمة وربطات عنق في صمت بينما قرأ القاضي "كينيتشي ناغوتشي" رئيس المحكمة الحكم.

وأجريت المحاكمة، التي بدأت في يونيو 2017، بواسطة محامين عينتهم الدولة بعد أن قرر المدعون عدم توجيه تهم. وكان خبراء قانونيون قالوا إنه من غير المرجح أن يتم إدانة المسؤولين التنفيذيين الثلاثة السابقين لأكبر مزود للطاقة في اليابان، بالنظر إلى أن المدعين العامين قرروا عدم رفع القضية إلى المحاكمة.

وتعرضت محطة فوكوشيما دايتشي النووية، التي تقع على بعد حوالي 220 كم شمال شرق طوكيو، لزلزال بلغت قوته 9.0 درجات وتسونامي في مارس 2011، مما أدى إلى انهيار ثلاثة مفاعلات ودفعت اليابان إلى إغلاق أسطولها بالكامل من المفاعلات النووية.

وفر أكثر من 160.000 من السكان من البلدات المجاورة في أعقاب تلوث الإشعاع من المفاعلات بالماء والغذاء والهواء.

وقال محامون يتصرفون كمدعين أن المدراء التنفيذيين الثلاثة تمكنوا من الوصول إلى البيانات والدراسات التي تتوقع حدوث خطر على المنطقة جراء تسونامي يتجاوز ارتفاعه 10 أمتار (33 قدمًا) قد يؤدي إلى فقد الطاقة وتسبب كارثة نووية.

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وقضى القاضي ناجافوتشي أنه لمحاسبة المسؤولين التنفيذيين عن الإهمال الجنائي، كان على محامي الادعاء أن يثبت أنه من الممكن التنبؤ بموجات تسونامي.

قال "ناجافوتشي" إنه على الرغم من أن المسؤولين التنفيذيين ربما كانوا على دراية بخطر حدوث "تسونامي" كبير قبل وقوع الكارثة، إلا أنه لم يثبت أنه كان بإمكانهم إكمال الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب.

وخلصت لجنة عينها البرلمان الياباني في عام 2012 إلى أن فوكوشيما "كانت كارثة من صنع الإنسان بعمق، وكان ينبغي توقعها ومنعها (في حين) كان من الممكن تخفيف آثارها من خلال استجابة إنسانية أكثر فعالية."

وفي عام 2016، قدرت الحكومة التكلفة الإجمالية لتفكيك المصانع، وإزالة التلوث من المناطق المتضررة، وستبلغ التعويضات 21.5 تريليون ين (199 مليار دولار)، أو حوالي خمس الميزانية السنوية لليابان.

وأشار ممثلو الادعاء إلى عدم كفاية الأدلة عند رفض توجيه الاتهامات، لكن لجنة قضائية مدنية صوتت مرتين لتوجيه الاتهام إلى المسؤولين التنفيذيين، وألغت العزم على عدم المثول أمام المحكمة.

وأن الهيئات القضائية للمواطنين، الذين يتم اختيارهم بواسطة اليانصيب، نادرًا ما تستخدم سمة من سمات النظام القانوني في اليابان الذي تم تقديمه بعد الحرب العالمية الثانية للحد من التداخل البيروقراطي.

