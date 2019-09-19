كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاميرون: طلبت مساعدة الملكة في استفتاء اسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، إنه طلب من الملكة إليزابيث الثانية مساعدة الجانب "المؤيد للبقاء" في استفتاء استقلال اسكتلندا لعام 2014.

وأضاف كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية، أنه شعر "بالذعر" من احتمال فوز الجانب الموالي للانفصال، وأبلغ سكرتير الملكة الخاص بأنه "مجرد رفع الحاجب، كما تعلمون، ربع بوصة، نظن أنه سيحدث فرق."

من المتوقع أن تظل الملكة بعيدة عن السياسة ونادرًا ما تعبر عن وجهات نظرها الشخصية علنية. لقد فاجأت الكثيرين عندما صرحت قبل أيام من الاستفتاء انه يجب علي الاسكتلنديين "التفكير بعناية في المستقبل" قبل التصويت.

فاز الجانب المؤيد للبقاء بالتصويت بنسبة 55٪ إلى 45٪. واوضح كاميرون اليوم الخميس "لم أطلب من الملكة قول أو فعل أي شيء غير صحيح ".

و في وقت سابق، كان قد صرح رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إن بوريس جونسون لم يؤمن حقًا بالبريكست عندما قاد استفتاء 2016 لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف عن جونسون: "الاستنتاج الذي توصلت له هو أنه خاطر بنتيجة لم يؤمن بها لأنها ستساعده في حياته السياسية". كما هاجم مايكل جوف حليف مجلس الوزراء السابق بسبب خيانة الأمانة.

قد تخلى كل من جونسون وجوف عن كاميرون خلال الاستفتاء ويلعبان دورًا مهمًا في حملة "المغادرة" الناجحة.

وقال كاميرون في مقابلة نشرت يوم السبت إنه يفكر في عواقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كل يوم" ويخشى "بشكل يائس" بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

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وتابع: "أشعر بالأسف العميق للنتيجة وأقبل فشل منهجي.. ساهمت القرارات التي اتخذتها في هذا الفشل. لقد فشلت".

واعترف بأن الكثير من الناس يلومونه على انقسامات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تعمقت منذ الاستفتاء وانهم لن يغفروا له، لكنه دافع عن قراره بالدعوة للتصويت.

وكان قد تحدث إلى صحيفة التايمز للترويج لمذكراته التي ستنشر قريبًا. وقد استقال كاميرون، الذي دعم البقاء في الاتحاد الأوروبي، في صباح اليوم التالي لاستفتاء عام 2016. لقد ظل بعيدا عن السياسة الانتخابية منذ ذلك الحين وبقي بعيدا عن الأنظار العامة.

تصارع خليفتاه – رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون - مع قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولم يتمكنوا حتى الآن من الفوز بدعم برلماني لخطة خروج متفق عليها مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

يواجه جونسون موعدًا نهائيًا في 31 أكتوبر لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وقد أمره البرلمان بالسعي للحصول على تمديد، وهو ما يقول إنه لن يفعله رغم المخاوف من أن المغادرة بدون صفقة قد تسبب مشاكل اقتصادية حادة ونقص محتمل في الغذاء والدواء. سيلتقي جونسون بالقادة الأوروبيين يوم الاثنين للبحث عن حل وسط.

هاجم كاميرون البالغ من العمر 52 عامًا الحليفين السابقين جونسون ومايكل جوف، اللذين ساعدا في قيادة حملة "المغادرة".

ويقول كاميرون إنهم "تركوا الحقيقة في الداخل" خلال الحملة، مشيرين إلى عدة أمور من بينها الادعاء بأن بريطانيا يمكن أن توفر 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا تم إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي ويمكنها استخدام هذه الأموال لتحسين الخدمة الصحية الوطنية.

وأشار إلى أن الاستفتاء تحول إلى "دراما نفسية" لحزب المحافظين وأنه "مكتئب للغاية" بسبب ترك منصبه كرئيس للوزراء.

