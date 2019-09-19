كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الفنلندي: يجب التوصل لخطة البريكست بحلول نهاية الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس الوزراء الفنلندي بريطانيا من أنها يجب أن تقدم مقترحات جديدة قوية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر وإلا فإن الاتحاد الأوروبي لن ينظر فيها.

وقال أنتي رين إن دول الاتحاد الأوروبي متفقة على وجوب تقديم البدائل كتابةً بحلول 30 سبتمبر.

تتولى فنلندا الرئاسة الدورية للكتلة المؤلفة من 28 دولة. تحدث رين يوم الأربعاء بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

صرح ل YLE قائلا: "إذا أرادت المملكة المتحدة مناقشة بدائل لاتفاقية الخروج الحالية، فيجب تقديمها قبل نهاية الشهر."

من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، ويقول رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يعمل على إبرام صفقة. غير أن قادة الاتحاد الأوروبي يقولون إن بريطانيا لم تقدم أي مقترحات ملموسة.

من المقرر أن تنتهي المحكمة العليا في بريطانيا من النظر في قضية ستحدد ما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد انتهك القانون بتعليق البرلمان قبل أسابيع قليلة من مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

سيستمع القضاة في المحكمة العليا في البلاد اليوم الخميس لمحامي رئيس الوزراء السابق جون ميجور، وهو من بين أولئك الذين يطعنون في قرار جونسون، وهو أحد خلفائه كزعيم محافظ.

يزعم معارضو الحكومة أن جونسون أرسل المشرعين إلى ديارهم حتى 14 أكتوبر لمنعهم من التدقيق في خطته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل، مع أو بدون صفقة انفصال.

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و اوضحت الحكومة إن التعليق روتيني وليس بدافع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقول انه يجب الا يتدخل القضاة يتدخلوا في السياسة.

و في وقت سابق، قالت المفوضية الأوروبية إنها لا تزال منفتحة للمناقشات مع بريطانيا لمحاولة إيجاد حل للمأزق الحالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحث رئيس الوزراء بوريس جونسون على التوصل إلى حلول قابلة للتطبيق.

وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن "مثل هذه المقترحات لم تقدم بعد" خلال غداء عمل يوم الاثنين بين جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر في لوكسمبورج.

قال جونسون مرارًا وتكرارًا إن الولايات المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر، مع أو بدون اتفاق انفصال. لكنه يصر على أنه يستطيع إبرام صفقة انفصال لرحيل منظم مع الكتلة في الوقت المناسب.

وتقول مجموعة أصحاب اعمال أوروبيين مؤثرين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيكون بمثابة كارثة "ويجب استبعاده بالتأكيد".

وقال مدير بيزنس يورب ماركوس بيرر في بيان يوم الاثنين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيكون "ضارًا للغاية" لكل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما يتسبب في "أضرار جسيمة للمواطنين والشركات".

حذر جونسون، الذي التقى اليوم الاثنين برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر في لوكسمبورغ، من رغبته في مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق.

ومع ذلك، اوضح باير إنه يأمل في أن يخرج جونسون بخيارات جديدة "قابلة للتطبيق" لبريكسيت منظم.

