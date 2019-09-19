كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: لا يوجد دليل على أن إيران كانت وراء هجمات أرامكو السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الياباني، تارو كونو للصحفيين، أنه لم ير أي معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران كانت وراء هجمات أرامكو السعودية في مطلع الأسبوع.

وقال "كونو"، يوم أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي: "لسنا على علم بأي معلومات تشير إلى إيران"، معارضًا اقتراحات الإدارة السعودية وإدارة "ترامب" بأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم الأخير على منشآت أرامكو السعودية.

وأضاف "كونو": "نعتقد أن الحوثيين نفذوا الهجوم بناءً على البيان الذي أعلن فيه مسؤوليتهم".

وذكر وزير الدفاع الياباني، إن اليابان، حليفة كل من إيران والولايات المتحدة، وما زالت في طريقها لتحديد من يقف وراء الهجمات، التي يُزعم أنها نفذتها طائرات بدون طيار.

كما قال "كونو": "نظرًا لعلاقات اليابان القوية مع الولايات المتحدة القائمة على التحالف الأمريكي الياباني، وعلاقة الثقة التي تربط اليابان بمختلف البلدان الموجودة في الشرق الأوسط، فإن اليابان في وضع يمكنها من القيام بدور الوسيط".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال وزير الدفاع الياباني، إن بلاده لا يمكنها المشاركة في أي انتقام عسكري بسبب القيود الدستورية، وستواصل بدلاً من ذلك إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، يوم الثلاثاء، إنه لا يعلم بوجود أدلة تثبت تورط إيران.

وأضاف "لو دريان": "حتى الآن ليس لدى فرنسا دليل يسمح لها بالقول، إن هذه الطائرات جاءت من مكان كهذا، ولا أعرف ما إذا كان لدى أي شخص دليل".

وأوضح: "نحن بحاجة إلى استراتيجية لإنهاء التصعيد في المنطقة، وأي تحرك يتعارض مع هذا التصعيد سيكون خطوة سيئة للوضع في المنطقة".

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خلال عطلة نهاية الأسبوع، اضطرت أرامكو السعودية إلى إغلاق اثنين من منشآتها بعد أن تعرضت للهجوم من قبل طائرات بدون طيار واشتعلت فيها النيران.

وقد أدى هذا الحادث إلى خفض إنتاج النفط بلغ إجماليه 5.7 مليون برميل يوميًا - أي حوالي نصف إنتاج المملكة العربية السعودية اليومي من النفط.

وأدى إغلاق المنشآت النفطية إلى ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم. الاربعاء، ونظمت وزارة الدفاع السعودية مؤتمرا صحفيًا لتوضيح للصحفيين ما وصفته بصاروخ كروز إيراني وطائرات بدون طيار تابعة لشركة دلتا وينج (UAV)، قائلة، إن الهجوم كان "برعاية إيران بلا شك".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيضًا، خلال اجتماع مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يوم الاثنين، إنه بناءً على الأدلة التي شاهدها، يبدو أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم.

وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الأخير بحث مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يوم الأربعاء، ضرورة توصل المجتمع الدولي إلى رد دبلوماسي موحد، إثر الهجمات الإرهابية على منشآت نفطية في السعودية.

وخلال اتصال هاتفي، ندد الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني بهذه الهجمات التي قالت واشنطن إن إيران شنتها، وتطرقا إلى الملف الإيراني وتوافقا على وجوب عدم تمكين طهران من حيازة السلاح النووي، وفقاً لما ورد عن وكالة الشرق الأوسط.

كانت وزارة الدفاع السعودية عرضت الأسلحة التي استخدمت في الهجمات الإرهابية على معملي "أرامكو" في خريص وبقيق السبت الماضي، مؤكدة تورط إيران في تلك الاعتداءات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، والذي جدد فيه تأكيد بلاده على قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

وقال العقيد المالكي: "لدينا أدلة على أن (هجوم أرامكو) لم ينطلق ولا يمكن أن يكون تم من اليمن كما زعمت أذرع النظام الإيراني، فقد جاء من الشمال، وبالتأكيد كان مدعوماً من طهران".