كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتجاهل نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، رغم مرور يومين على الانتخابات العامة في إسرائيلحسبما ذكّرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وكان ترامب، الذي تجمعه علاقات قوية بنتاياهو، استبق الانتخابات باتصال هاتفي قال إنه بحث فيه مع نتانياهو "إمكانية المضي قدماً في معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، وقال إن مثل هذه المعاهدة "ستزيد ترسيخ التحالف الكبير". واعتبر مراقبون أن الاتصال كان بمثابة دعم لنتايناهو قبل الانتخابات.

وتشير أحدث النتائج المتاحة للانتخابات إلى تصدر حزب أزرق أبيض، بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غانتس للانتخابات، متقدماً على حزب ليكود بزعامة نتانياهو.

وتظهر النتائج أن مقاعد الأحزاب اليمينية والدينية مجتمعة، لن تضمن لنتانياهو تشكيل الحكومة المقبلة.

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وكان ترامب قال في تصريح أمس، رداً على سؤال عن اتصاله بنتانياهو بعد الانتخابات،: "لم أتصل ... النتائج تتوالى، إنها متقاربة جداً. انظروا، علاقتنا هي مع إسرائيل. لننظر ما الذي سيحدث".

وكان نتانياهو أعلن أمس إلغاء رحلته المقررة لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في ظل الوضع السياسي في إسرائيل. وكان من المفترض أن يلتقي نتانياهو بترامب خلال الزيارة.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 2010 التي يفوت فيها نتانياهو فرصة إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن نتانياهو يفضل أن يكون في إسرائيل الأسبوع المقبل، عندما يوقع رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين التكليف بتشكيل الحكومة المقبلة، ولا أحد يعرف حتى الآن إذا كان سيكون من نصيب نتانياهو، أم غانتس.