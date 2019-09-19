إيقاف الاتحاد الإيراني للجودو بعد أن ضغط على مصارع للانسحاب أمام منافس إسرائيلي

عاقب الاتحاد الدولي للجودو، الاتحاد الإيراني بالإيقاف بعد أن ضغط على مصارع للانسحاب من بطولة العالم لتجنب مواجهة منافس إسرائيلي.

وتم إيقاف الاتحاد الإيراني ”احترازيا من المشاركة في كل المسابقات والأنشطة الادارية والاجتماعية التي ينظمها الاتحاد الدولي والاتحادات التابعة له“ حتى صدور قرار نهائي من قبل لجنة الانضباط.

وقال الاتحاد الدولي للجودو في بيان بموقعه على الانترنت إن إيران تملك 21 يوما للطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وذكر الاتحاد الدولي أن السلطات الإيرانية ضغطت على مصارع الجودو سعيد مولاي بطل العالم 2018 من أجل الانسحاب من دور الثمانية والدور قبل النهائي في بطولة العالم في طوكيو الشهر الماضي لتجنب مواجهة الاسرائيلي ساجي موكي في النهائي.

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ورفض مولاي العودة إلى بلاده ويختبئ حاليا في ألمانيا بعد أن تحدى أوامر اللجنة الأولمبية الإيرانية وسلطات بلاده في هذا الصدد.

وفي طهران، ذكرت وكالة الانباء الايرانية أن آراش ميرسماعيلي رئيس الاتحاد الايراني للجودو وصف قرار الاتحاد الدولي للعبة بأنه ”متسرع وظالم“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها رياضيون من دول عربية أو من إيران توجيهات بالانسحاب أو رفض مواجهة منافس إسرائيلي في ألعاب أولمبية أو غيرها من المنافسات الدولية.