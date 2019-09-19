بوعشرين: لا دليل على صحة ادعاءات خلود الجابري بل أثبتنا أننا لنا خصومات معها

قال بوعشرين، ضمن كلمته، خلال مرحلة الاستماع إليه، في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، يوم الثلاثاء، إن المشتكية، خلود الجابري، قدمت شكايتها، يوم 22 فبراير 2018، تتهمه فيها، باستغلالها جنسيا.

وأضاف بوعشرين أن خلود الجابري كانت تشتغل صحافية في الموقع، الذي أسسه، “اليوم 24″، وقدمت شكاية بتاريخ 22 فبراير 2018، تتهمه فيها باستغلالها جنسيا، بعد أن مر على ذلك أكثر من سنة ونصف السنة، حسب ما جاء في شكايتها، مشددا على أنها “لم تقدم أي دليل يثبت ذلك”.

وأكثر من ذلك، تابع بوعشرين أن “دفاعي قدم أكثر من مرة أدلة تثبت أن لنا خصومات مع خلود الجابري”، مشيرا إلى أن “زملاءها يشتكون منها، وقدموا شهادة أمام المحكمة يؤكدون ذلك، من دون أن ننسى الإنذارات، التي وصلتها، وتطالبها بالالتزام، وهذا ما أكده مدير الموارد البشرية، خلال تقديم شهادته”.

وشدد مؤسس “اليوم 24″، و”أخبار اليوم”، على أن “لا دليل يثبت صحة ادعاءات خلود الجابري، بل حتى الرسائل، التي تزعم أنها تؤكد أنني استغليتها جنسيا، تقول إنها حذفتها”، مضيفا “كيف يعقل ذلك؟”.