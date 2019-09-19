نشطاء في “حراك الريف” يتشبثون بإضرابهم عن الطعام وحقوقيون يطالبون “العقلاء” بالتدخل

يدخل ملف معتقلي حراك الريف مرحلة صعبة، بمواصلة عدد من المعتقلين، بشكل متزامن، في إضراب عن الطعام، وسط تدهور صحة بعضهم.

وفي هذا السياق، لا زال ثلاثة من المعتقلين على خلفية حراك الريف متشبثون بإضرابهم عن الطعام، حيث دخل، اليوم الجمعة، المعتقل والفنان التشكيلي كريم أمغار يومه 29 من إضرابه عن الطعام، في الوقت الذي يقول حقوقيون إن قواه خارت، ولم يعد يقوى على المشي لقضاء أغراضه البسيطة، إلا بمساعدة رفيقين من زنزانته.

ربيع الأبلق، يخوض كذلك إضرابه عن الطعام لليوم 15 على التوالي، وسط تدهور كبير لصحته، بفعل إضراباته المتكررة عن الطعام، رغم المحاولات لثنيه عن الامتناع عن شرب الماء، في الوقت الذي يؤكد نشطاء أنه معتصم بسريره وممتنع حتى عن الكلام.

إضرابات نشطاء حراك الريف لا تقتصر على هذه الأسماء، بل أصبحت تشمل، المعتقل سليمان الفاحيلي، والذي دخل في إضراب عن الطعام لليوم الخامس، وسط تلويح المعتقلين بالانضمام لقائمة المضربين عن الطعام.

وعلاقة بالموضوع، تداول نشطاء على شبكات التواصل الاحتماعي صور المعتقلين المنخرطين في الموجة الأخيرة من الإضراب عن الطعام، وسط مطالب مدنية وحقوقية لـ”العقلاء” بالتدخل العاجل لحلف ملف المعتقلين وإقناع المضربين بوقف شكلهم الاحتجاجي، تجنبا لتأزيم إضافي لهذا الملف.