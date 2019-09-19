فرار مقاتل من “البوليساريو” يربك قيادات الجبهة..وأنباء عن عودته إلى أرض الوطن

خلف فرار محتجز لدى جبهة “البوليساريو” الانفصالية صدمة قوية لدى قيادات الجبهة، بعد إعلان اختفائه منذ أسبوع.

ويتعلق الأمر بالمقاتل في صفوف الجبهة محمد حمدي ولد بوشلكة، الذي انقطعت أخباره منذ أكثر من أسبوع، من المخيمات، وسط حديث عن عودته إلى أرض الوطن، ملتحقا بأفراد من عائلته.

وفي الوقت الذي انتشر حديث عن عودة المقاتل ولد بوشكلة للوطن، حاولت وسائل إعلام تابعة للجبهة الانفصالية نفي فرار المحتجز، متحدثة عن وجوده داخل المخيمات.

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الإشاعات التي أطلقتها مواقع انفصالية، ردت عليها أسرة بوشلكة، حيث تسرب مقطع صوتي لوالده، أمس الأربعاء، يؤكد فيه استمرار اختفاء ابنه.

يشار إلى أن حالات فرار المقاتلين من جبهة “البوليساريو” توالت، حيث سبق لجهات رسمية مغربية أن أعلنت خلال الأشهر القليلة الماضية عن حالات التحاق محتجزين بالوطن.

حالة السخط داخل المخيمات أقرت بها قيادات الجبهة، حيث سبق لزعيم “البوليساريو” ابراهيم غالي أن أقر برفض الشباب المحتجزين لحمل السلاح ضد المغرب، مهددا إياهم بالإجبار على القتال في الجبهة.