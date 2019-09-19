مخترع مغربي يتألق..رشيد اليزمي يتسلم جائزة “المستثمر العربي” في باريس

حصل الأستاذ المغربي، رشيد اليزمي، مساء الثلاثاء بباريس، على جائزة “المستثمر العربي” اعترافا بأبحاثه العلمية وابتكاراته.
الجائزة التي تسلمها اليزمي بمقر اليونيسكو، يوم الثلاثاء، وبحضور شخصيات تنتمي إلى عالم الأعمال والبحث العلمي والدبلوماسي، عرفانا باختراعاته خاصة في مجال الطاقة النظيفة.
وبرز اسم المخترع المغربي رشيد اليزمي في السنوات الأخيرة بعد تصنيفه ضمن أهم عشر شخصيات مسلمة في العام نظرا لإنجازاته العلمية الكبيرة، حيث سبق واخترع اليزمي شريحة من الليثيوم تعتبر اليوم من مكونات بطاريات الهواتف النقالة الأساسية، كما حصل بهذا الخصوص في عام 2014 على جائزة “الأكاديمية الوطنية للمهندسين” الأمريكية، وهي جائزة تعادل جائزة نوبل بالنسبة للمهندسين.
وفي 2015، أبهر ابن مدينة فاس العالم باختراعه شريحة هاتف قادرة على شحن بطاريات هواتفها الذكية والسيارات الكهربائية في عشر دقائق.
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