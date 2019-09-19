أسعار النفط ترتفع مجددا رغم التقارير الأميركية الأخيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكملت أسعار النفط الخام صعودها في تعاملات اليوم، الخميس، بعد تسجيلها تراجعا مع إغلاق جلسة الأربعاء، مدفوعة بتقرير أميركي أظهر نموا غير متوقع في المخزونات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت بواقع 1.1 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبحلول الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القدس، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تشرين ثاني/ نوفمبر بنسبة 0.14 بالمئة أو 9 سنتات إلى 63.69 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 0.26 بالمئة أو 15 سنتا إلى 58.19 دولارا للبرميل.

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ورغم صعودها اليوم، إلا أنها تبقى قرب أدنى مستوياتها في تعاملات الأسبوع الجاري، بعد صعود سعر البرميل إلى 71.9 دولارا في بداية تعاملات الإثنين.

وقفزت عقود برنت مطلع التعاملات الأسبوعية بعد هجمات بالقذائف، تبنتها جماعة الحوثي، على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، شرقي المملكة.