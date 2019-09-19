الجليل والإحصاء الفلسطيني يوقعان مذكرة تعاون للمسح الصحي البيئي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع كل من جمعية الجليل الجمعية العربية للبحوث والخدمات الصحية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مذكرة للتعاون المشترك لتنفيذ المسح الصحي البيئي الثاني والمتوقع تنفيذها في العام 2020. ووقعها رئيس الإحصاء الفلسطيني، د. علا عوض، ومدير عام جمعية الجليل، أحمد الشيخ، وذلك في المقر الرئيسي للجهاز في مدينة رام الله.

وقالت عوض، إن التعاون المشترك بين الجهاز وجمعية الجليل والذي امتد منذ أكثر من أربعة عشر عاما هو امتداد لتلك الأعوام من التعاون في مجال تعزيز وتطوير إعداد الدراسات والأبحاث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية حول الفلسطينيين في داخل أراضي عام 1948.

وأشارت إلى ضرورة استثمار البيانات الناتجة عن المسوح المنفذة من قبل الجمعية حول الفلسطينيين في الداخل من قبل مؤسسات المجتمع العربي في الداخل لتنمية هذا المجتمع، وضرورة استخدام هذه البيانات من قبل الباحثين من خلال إعداد دراسات متخصصة حول الفلسطينيين في الداخل.

وفي النهاية أكدت عوض أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على استعداد لتسخير كافة الطاقات الإحصائية في الجهاز لخدمة مجتمعنا الفلسطيني في داخل أراضي 1948.

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وأشاد الشيخ، بتوقيع هذه المذكرة، والتي تؤكد الشراكة الإستراتيجية مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كما ثمن الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لرفعة الوطن من خلال لعب دور محوري في إحداث تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية من خلال توفير كم من البيانات المحدثة وذات جودة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي، والتي تعتبر ركيزة للعمل المؤسسي في أي دولة.

وأكد على أهمية التعاون بين الجمعية والإحصاء الفلسطيني وخاصة من خلال التعاون مع مركز "ركاز" في الجمعية، حيث يوفر "ركاز" بيانات حول الفلسطينيين في الداخل من خلال استخدام منهجية علمية وجودة بيانات عالية والتي كانت أهم نتائج التعاون مع الإحصاء الفلسطيني.