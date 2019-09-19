فصل الخريف يبدأ الإثنين المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نودع فصل الصيف ونستبقل فصل الخريف من هذا العام في البلاد والنصف الشمالي من الكرة الأرضية، فلكيا، يوم الإثنين المقبل الموافق 23.09.2019 في تمام الساعة 10:50 صباحا بتوقيت القدس، وفق الجمعية الفلكية الفلسطينية.

وذكرت الجمعية أن الاعتدال الخريفي يحل عندما تكون الشمس عامودية تماما على خط الاستواء السماوي، وفي هذا اليوم ينتهي فصل الصيف الذي يكون قد استمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و56 دقيقة ويبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يوما و17 ساعة و29 دقيقة.

وتشرق شمس يوم الاعتدال الخريفي في القدس في تمام الساعة 06:27 من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل المنازل أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 06:35 من الزاوية الغربية تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة 11 ساعة و52 دقيقة و31 ثانية، وتكون مدة النهار 12 ساعة و7 دقائق و29 ثانية.

وبعد الاعتدال الخريفي تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الجنوب مباشرة، وفي هذه الحالة يطول الليل ويقصر النهار، كما تغيب الشمس عن القطب الشمالي ويسود الظلام لمدة 6 شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لمدة 6 شهور متواصلة أيضا، وينتهي فصل الشتاء ويبدأ الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.