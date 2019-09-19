شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يوجه شركة النفط بتوفير 300,000 لتر ديزل شهرياً لكهرباء دوعن والان مع التفاصيل

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قيادة شركة النفط بحضرموت بتوفير (300,000) لتر ديزل شهرياً بشكل عاجل لكهرباء مديرية دوعن .

وشدّد المحافظ خلال لقائه بمكتبه بالمكلا اليوم مدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر ، وبحضور مديري مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت وشركة النفط المهندس عبدالله حمران والدكتور خالد العكبري ورئيس مركز العمليات المشتركة العميد ركن عمر البكري ، شدّد على سرعة تزويد محطة كهرباء دوعن بـ 300 ألف لتر ديزل شهرياً ابتداءً من اليوم ، الى جانب حصتهم السابقة الـ 200,000 لتر ديزل شهرياً من شركة بترومسيلة .

وأكد المحافظ وقوف قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الى جانب جميع المديريات ومن بينها مديرية دوعن التي ظل أبناؤها يساندون جهود السلطة المحلية ويعانون من انطفاءات الكهرباء ، وظلت السلطة المحلية وفيّة معهم والى جانبهم في مراحل مختلفة وأسهمت بشكل فاعل في التخفيف عن انقطاعات الكهرباء في المديرية .

وأعرب مدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر عن شكره وتقديره بإسم السلطة المحلية ومشائخ وأعيان وأبناء دوعن عموماً للتدخلات السريعة والدائمة لسيادة المحافظ وتفاعله مع احتياجات ومطالب أبناء دوعن ، مشيراً الى أن كمية الـ 500,000 لتر ديزل شهرياً من شركة النفط وبترومسيلة ستسهم في تحسين الكهرباء في المديرية بشكل كبير ، وأكد مدير عام دوعن وقوف السلطة المحلية وجميع أبناء دوعن الى جانب المحافظ في جميع المنعطفات ومساندتهم لجهوده في خدمة حضرموت .