شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سفينة شحن إماراتية محملة بالديزل إلى ميناء المكلا والان مع التفاصيل

وصلت إلى ميناء المكلا سفينة شحن إماراتية تحمل 12 ألف طن متري من الديزل المخصص لمحطات الكهرباء بساحل حضرموت التي كادت أن تتوقف عن العمل لولا التدخل الإماراتي العاجل، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الرسمية الإماراتية "وام".

إن هذا يأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ..

وقال حميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت إن هذه الباخرة هي الأولى التي تصل لميناء المكلا على أن يتوالى وصول بقية البواخر بحسب الجدول المتفق عليه .. لافتا إلى أن دعم أبناء حضرموت سيتواصل كواجب تحتمه روابط الأخوة والمصير المشترك.

من جهته رحب اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت - في كلمة خلال حفل استقبال السفينة - بالدعم الإماراتي الانقاذي لمحطات الكهرباء بحضرموت .. وقال إن محطات الكهرباء كانت على وشك التوقف عن العمل لولا استجابة دولة الإمارات السريعة حيث وصلت أولى البواخر المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء المكلا.

من ناحيته أكد المهندس عبدالله حمران القائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء منطقة ساحل حضرموت أن هذه المنحة المقدمة من دولة الإمارات من شأنها أن تحل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي الذي يشكل الوقود أهم أسبابها .. متوجها بالشكر والتقدير لدولة الإمارات وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر على دعمهم الدائم لأبناء حضرموت.

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كما تواصل الإمارات العربية المتحدة عبر الهلال الأحمر تقديم المساعدات في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

ووفق ما بثته وكالة الانباء الرسمية "وام" الصادرة الخميس - تابعها "اليمن العربي" - "قدمت دولة الإمارات - ممثلة في ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " - مساعدات إيوائية وغذائية طارئة لمواطنين يمنيين ناجين من مجزرة مأساوية ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية مؤخرا عبر قصف مدفعي مباشر استهدف مساكنهم جنوب الحديدة غربي اليمن.

و قال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي اليمني :" إن الهلال تلقى نداء استغاثة من الجهات المختصة في مديرية التحيتا لإغاثة 23 أسرة في منطقة المتينة وجدت نفسها يوم الجمعة الماضي في العراء عقب قصف مدفعي مكثف و مباشر من قبل بقايا جيوب المليشيات الحوثية أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 معظمهم من النساء و الأطفال إلى جانب إحراق منازلهم " .

و أضاف أن " الهلال الأحمر " كدأبه لبى نداء الإستغاثة عبر نصب خيام إيوائية و مد الناجين من الجريمة الحوثية بما يحتاجونه من مياه شرب وغذاء.. و لفت إلى أن دعم " الهلال " سيتواصل ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات من أجل التخفيف من معاناة تلك الأسر و تلمس احتياجاتها الضرورية.

و عبر عادل مكرشب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحديدة عن شكره و تقديره للجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لإغاثة المنكوبين و مدهم باحتياجاتهم الضرورية فضلا عن دعمها السخي الرامي إلى تطبيع الحياة في كامل المديريات المحررة بالساحل الغربي .

من جانبهم عبر الأهالي عن سعادتهم البالغة بتوفير مساكن بديلة لهم و شكرهم للدور الإنساني الكبير لدولة الإمارات على الساحة اليمنية والذي أسهم في تطبيع حياة اليمنيين.