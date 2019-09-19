شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: قطر تقوم باستخدام «دبلوماسية الفدية» من أجل تمويل الجماعات الإرهابية والان مع التفاصيل

من جديد وقعت قطر في اتهام خطير من فريق دولي بشأن تمويل الجماعات الإرهابية.

وكشف تقرير أصدره «الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر» ومقره لاهاي عن قيام دولة قطر باستخدام ما يمكن تسميته «دبلوماسية الفدية» من أجل تمويل الجماعات الإرهابية.

ووفق متابعة "اليمن العربي"، قال التقرير الذي صدر بعنوان «النداء الثاني.. عدم التزام دولة قطر بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي».. إن النظام القطري دفع مئات الملايين من الدولارات لجماعات إرهابية بحجة الإفراج عن رهائن.

Advertisements

ورصد «النداء» أرقامًا كبيرة في هذا السياق، فقد دفعت قطر (275) مليون دولار، بالإضافة إلى (150) مليون دولار بالإضافة إلى (21) مليون دولار إلى جماعات إرهابية بحجة تحرير قطريين جرى احتجازهم في رحلة صيد جنوب العراق.

كما دفعت قطر (11) مليون دولار ثم (16) مليون دولار ثم (25) مليون دولار إلى جبهة النصرة (تنظيم القاعدة) بدعوى تحرير محتجزين آخرين.

وحسب تقرير لاهاي، فإن إجمالي الأرقام التي تم رصدها تصل إلى ملياري دولار تم بهما تمويل القاعدة وداعش وتنظيمات شيعية متطرفة.

يذكر أن «الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر» هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.