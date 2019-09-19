شكرا لقرائتكم خبر عن محللان: الرد الدولي على إرهاب إيران ضرورة ملحة والان مع التفاصيل

قال عضو مجلس النواب البحريني، يوسف أحمد الذوادي، بأن الرد الدولي الجماعي على الإرهاب الإيراني، ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، ولضمان استمرارية تدفق الطاقة إلى دول العالم، ومنع محاولات الأضرار الإيرانية المقصودة بالاقتصاد العالمي.

ونقلت صحيفة "البيان: عن الذوادي أن العبث الإيراني في أمن المنطقة، سيستمر، طالما ظلت المواقف الدولية في ميوعتها الحالية، مشيراً إلى ضرورة قلب التوازنات الحالية، قبالة دولة تنتهج العنف، وتقود مليشيا إرهابية مسلحة تمتثل لأوامرها، وتلوح بأن هنالك شراً قادماً ومتزايداً في الأفق. وأوضح أنه لم يعد هنالك نفع لأي تبرير للأفعال الإيرانية، من قبل أي دولة كانت، فما يجري يكشف النوايا الحقيقية لإيران.

إلى ذلك، قال المحلل السياسي البحريني، صلاح الجودر، بأن ما حدث يؤكد أن المؤامرة مستمرة، وبأن إيران، وإن حاولت أن تخفي حقيقة الأمر، هي من تقف وراءه كالعادة، وبأن القضية تتخطى مجرد الهجوم على منشآت نفطية سعودية، إلى خطة كبرى تستهدف الإضرار بموارد تغذي اقتصادات كثيرة في العالم، وهي مؤامرة ترجع ببداياتها إلى حقبة (الربيع العربي) المشؤومة، ومن قبلها الكثير.

وأضاف الجودر: «هذه المؤامرة تحاول استنزاف موارد الدول ومقدراتها، وتحاول تدمير مؤسساتها وهيبتها، وإغراقها في مسلسل دامي من التهديدات الأمنية»، موضحاً أن ما يحدث فوضى تقودها إيران، وهذا يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مواجهة هذا المشروع التخريبي.