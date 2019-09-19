شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن غرقا في رضمة إب ومقتل عنصرين حوثيين والان مع التفاصيل
أكد مصدر محلي وفاة مواطن في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن غرقا بسد مائي.
وبحسب المصدر فإن المواطن "رعد علي عبده البصير" توفي غرقا في سد مائي بقرية كحلان بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب.
وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من غرق طفل في مسبح المنصوب ووفاته دون وجود أي وسائل لعمليات الإنقاذ في
المسبح الذي يتواجد في منطقة الدائري غرب مدينة إب.
ويأتي هذا في وقت اندلعت اشتباكات مسلحة عقب مقتل سواق "طقم" لمليشيا الحوثي بالقرب من محطة مارح شرق مدينة إب وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
كما قتل أحد أفراد المليشيا الحوثية في أحد النقاط بمديرية المشنة شرق مدينة إب برصاص مسلح حوثي بخلافات بينيه.
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