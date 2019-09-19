شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يغادر السعودية متجها إلى أبو ظبي والان مع التفاصيل

غادر وزير الخارجية الأمريكي المملكة العربية السعودية بعد لقاء بعدد من المسئولين السعوديين.

وقالت مصادر إعلامية إن وزير الخارجية غادر الرياض متجها إلى أبو ظبي.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وتابعت في تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر أن "حملة الضغط القصوى التي تتبعها إدارة الرئيس (دونالد) ترامب (على النظام الإيراني) ناجحة".

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن حملة الضغط القصوى ضد النظام الإيراني ستستمر طالما يواصل سلوكه المزعزع للاستقرار.

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وناقش الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور السعودية، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال ولي العهد السعودي لوزير الخارجية الأمريكي أن الاعتداءات التخريبية على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.

بدوره، قال بومبيو إن بلاده تدين الهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، مبدياً تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.

وتابع أن الولايات المتحدة تساند وتدعم أمن واستقرار السعودية في مواجهة الأعمال الإجرامية.

وأكد أن بلاده على يقين بأن هجوم أرامكو لم يكن حوثيا من اليمن ولكن نفذته إيران.