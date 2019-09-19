شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 صوماليين في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو والان مع التفاصيل

قالت مصادر أمنية صومالية،الخميس، إن 5 مدنيين لقوا مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة بشارع مكة المكرمة في العاصمة مقديشو.

وأوضحت المصادر وفقا لـ"العين الإخبارية" أن الانفجار وقع بالمنطقة الاستراتيجية التي تضم فنادق ومطاعم ومراكز تجارية، ولم يتم حصر الأضرار.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن الانفجار وقع جراء زرع متفجرات في سيارة، وكان كبيرا جدا وسمع دويه في كل أرجاء العاصمة.

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ولم تتبن أي جهة التفجير، إلا أن الاتهامات تشير إلى ضلوع حركة الشباب الإرهابية في تنفيذ الهجوم.

ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" الإرهابية، أوقعت 2078 قتيلا و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017 فقط، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

وكان التنظيم الإرهابي أعلن في 2010 مبايعته تنظيم القاعدة، ثم في 2011 طردت المجموعة من مقديشو على يد قوة الاتحاد الأفريقي التي يبلغ قوامها 22 ألف جندي.

وعلى الرغم من طردها من مقديشو في عام 2011 لا تزال تحظى بحضور قوي في بعض مناطق الصومال.