نتنياهو يُقر بفشله ويخطب ود جانتس لتشكيل حكومة وحدة

أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفشله في تجنيد أغلبية يمينية لتشكيل حكومة.

لكنه وجَه في الوقت نفسه، دعوة فريدة إلى منافسه زعيم حزب "أزرق أبيض" المعارض بيني جانتس لتشكيل حكومة وحدة.

وقال نتنياهو خلال مراسم لإحياء ذكرى رئيس الوزراء شمعون بيريس، حضرها جانتس: "خلال الانتخابات، دعوت إلى تشكيل حكومة يمينية، لكن لسوء الحظ أظهرت النتائج أن هذا غير ممكن، والشعب لم يحسم ما بين كتلتين".

وأضاف: "لذلك لا يوجد أمامنا سوى خيار تشكيل حكومة وحدة واسعة".

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وتوجه نتنياهو إلى منافسه جانتس بالقول: "الآن أنا أدعوك، عضو الكنيست بيني جانتس. علينا تشكيل حكومة وحدة واسعة".

وتابع: "اليوم. الشعب يتوقع منا، من كلانا، إبداء مسؤولية وأن نتعاون. لذلك أنا أدعوك، بيني، دعنا نلتقي اليوم، في أي ساعة وأي وقت، من أجل تحريك هذه الخطوة، وهي ضرورية الآن. يحظر علينا، ولا يوجد أي سبب للوصول إلى انتخابات ثالثة، وأنا أعارض ذلك. الخطوة الملحة هي حكومة وحدة واسعة، بدءا من اليوم".

وكانت آخر نتائج فرز الأصوات، صباح اليوم الخميس، قد أظهرت تقدم "أزرق أبيض" بمقعدين على حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو.

واستنادا إلى فرز 97.6% من الأصوات فقد حصل "أزرق أبيض" على 33 مقعدا في حين حصل الليكود على 31 مقعدا.

ومن أجل تشكيل حكومة فينبغي أن تحصل على ثقة 61 عضوا على الأقل في الكنيست المكون من 120 مقعدا.