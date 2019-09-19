7 خبراء فرنسيين يشاركون في تحقيقات هجوم "أرامكو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الفرنسي، الخميس، أنه أرسل بالفعل 7 خبراء إلى المملكة العربية السعودية؛ للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي استهدفت معملي شركة أرامكو السعودية.
وقالت متحدثة باسم الجيش الفرنسي إن الخبراء الذين أرسلتهم باريس إلى السعودية، من بينهم خبراء في المفرقعات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع الأرض/جو.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أكد مساندة بلاده ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة الأعمال التخريبية، مشددا -خلال اتصال هاتفي أجراه مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي- على ضرورة ألا يظهر العالم ضعفا تجاه هذه الاعتداءات.
وأشاد الرئيس الفرنسي بقيادة السعودية وحرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأبدى استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.
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