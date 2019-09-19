تداعيات هجوم أرامكو وكساد طهران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: الخارجية الأمريكية: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب بالعالم، وسفير السعودية بألمانيا: إيران وراء هجمات أرامكو.. وكل خيارات الرد مطروحة، والجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القصوى لبعض وحداته، وواشنطن تثمن انضمام السعودية لمجموعة الأمن البحري، والعلاقات المصرية السودانية.. تعاون أمني واقتصادي يعزز الثقة، وهجمات أرامكو.. إدانات دولية ورسائل سعودية وعقوبات لإيران.

كما تقرأون: ترامب يفرض عقوبات جديدة ضد إيران خلال 48 ساعة، والمسماري: قتلى أتراك في استهداف غرف عمليات بمصراتة، وبركان في وجه إخوان تونس.. استقالات وانشقاقات وملفات فساد، ورئيس الأركان الإماراتي ونظيره الإثيوبي ‎يبحثان التعاون العسكري، وسجن "عاشر" وزير جزائري من عهد بوتفليقة بتهم فساد.

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أما في الاقتصاد، فتطالعون: "كساد طهران".. الركود يضرب قطاعات استراتيجية في إيران، و265 مليون دولار.. نفقات أردوغان "السرية" تفجر الغضب في تركيا، ومحادثات جديدة بشأن طرح أرامكو.. صفقة محتملة بـ20 مليار دولار، وأسعار النفط تواصل الهبوط مع تبدد مخاوف توقف الإمدادات.

رياضيا تتابعون هازارد أساسي لأول مرة مع ريال مدريد في بداية المشوار الأوروبي، وفي التكنولوجيا: مميزات يوفرها نظام iOS 13 في هواتف آيفون 11 وXS وXR.

ومن الفن: سيلين ديون تقع في حب جديد "صادم"، أما في المنوعات: مغامر يزحف يومين بساق ورسغ مكسورين.

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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