مطالبات لنيجيريا بإعادة فتح الحدود مع بنين

دعا برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس"، الخميس، نيجيريا إلى إلغاء قرار إغلاق الحدود مع بنين.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس"، مصطفى سيسي لو، على هامش الدورة الاستثنائية الثانية لبرلمان "الإيكواس" بليبيريا، وفق وسائل إعلام محلية.

وطالب رئيس برلمان إيكواس دولة نيجيريا باحترام "بروتوكول اتفاقيات حرية تنقل الأشخاص والبضائع" الخاص بالمجموعة.

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واعتبر أن إغلاق الحدود مع بنين "انتهاك لبروتوكولات اتفاقيات المنظمة الإقليمية".

وكانت السلطات في نيجيريا قد أغلقت حدودها مع بنين في الـ20 من شهر أغسطس/آب الماضي.

وأرجعت القرار إلى تأمين البلاد من "تهريب الأسلحة ولمحاصرة الجريمة المنظمة والإرهاب".

وتضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" 15 دولة بينها نيجيريا وبنين، والنيجر، وليبيريا وغانا، وجرى تدشينها في أبوجا عام 1975، بهدف توحيد قدرة هذه الدول اقتصاديا.