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فرنسا: تنفيذ يمنيين للهجوم على منشأتي النفط السعوديتين "يصعب تصديقه"

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الخميس إن إعلان الحوثيين في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين "يصعب تصديقه".

وأضاف لو دريان في حديث لتلفزيون سي نيوز "أعلن المتمردون في اليمن أنهم شنوا هذا الهجوم. هذا يصعب تصديقه إلى حد ما".

وتابع قائلا "هناك تحقيق دولي، فلننتظر نتائجه. لن يكون لي رأي بعينه قبل هذه النتائج"، مضيفا أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعا.

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وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسعودية بإصبع الاتهام إلى إيران في الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر أيلول واستهدفت معملين أحدهما أكبر مصفاة لتكرير النفط الخام في العالم وأوقفت نصف إنتاج في بادئ الأمر.

ونفت إيران التي تدعم جماعة الحوثي أي دور لها في الهجمات.

 

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