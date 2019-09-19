نتانياهو يدعو غانتس إلى أن يشكلا معا حكومة وحدة في اسرائيل

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس منافسه الرئيسي بيني غانتس إلى أن يشكلا معا حكومة وحدة، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات العامة التي أجريت الثلاثاء تقاربا حادل بينهما يحول دون إمكانية أن يشكل أحدهما ائتلاف حكومي.

وقال نتانياهو في رسالة مصورة إنه يفضل "تشكيل ائتلاف يميني لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن"، مؤكدا أنه بذلك "لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين".