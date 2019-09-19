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الخميس 19 سبتمبر 2019
تميم وأردوغان
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قالت الإعلامية الإماراتية، مريم الكعبي، إن الدروس المستفادة مما يحدث اليوم، تتمثل في: لن نكون في أمن ولن نضمن استقرار مجتمعاتنا ونحن في مرمى نيران الدعايات والإعلام المعادي في قطر وتركيا.
وأضافت الكعبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن: دول التحالف السعوديه ومصر والبحرين والإمارات في مركب واحد.. جميعنا مستهدفين.
وتابعت: يجب أن نعي أن استهداف كل دولة على حدة هو استهداف لحائط الصد الوحيد أمام أقذر تآمر على الأمة العربية. والأصوات التي تشكك في التحالف وأهدافه تصب في خدمة الأعداء.
وأردفت قائلة: آن الأوان لكي تصمت الأصوات التي تقول بأن تنظيم الإخوان تهاوى ولَم يعد له تأثير.
ولفتت إلى أنه تنظيم دولي وضع نفسه مطية لكل من يريد استهداف الدول العربية، كل عدو يضخ في شرايين هذا التنظيم الحياة من جديد من أجل أن يكون وكيلاً له في التدمير بالغدر والخيانة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي: لن نضمن الاستقرار ونحن في مرمى الدعاية القطرية التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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