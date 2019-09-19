ولي العهد السعودي: هجوم أرامكو اختبار حقيقي للإدارة الدولية في مواجهة التخريب

الخميس 19 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-أن، إن الاعتداء الذي وقع على منشأتي «أرامكو» اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.



وأدان الرئيس الكوري الجنوبي الاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة والتي لا تؤثر في المملكة فقط، بل على العالم، والاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية.

Advertisements

وتلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية. وأعرب الرئيس الروسي، خلال الاتصال، عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية خصوصاً، وهي تؤثر في الإمدادات النفطية للأسواق العالمية، وأعلن استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

بدوره، أكد ولي العهد السعودي رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية، ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه جرى خلال الاتصال أيضاً بحث السبل الكفيلة باستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشديد كبير للعقوبات المفروضة على إيران. وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر: «لقد أمرت للتو وزير الخزانة بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية!».

ونقلت شبكة «إن بي سي نيوز» عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم أن إدارة ترامب تفكر في ردود على الهجمات، ومن بينها شن هجوم سيبراني أو هجوم فعلي على البنية التحتية النفطية الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبيل وصوله إلى إلى جدة إن بلاده تعمل مع شركائها الدوليين من أجل تشكيل تحالف لردع إيران، ليؤكد مجددا أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية.